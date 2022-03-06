Йоханнес Фойгтманн: «Агент пытается найти хорошее решение моей ситуации с менеджерами ЦСКА»

Центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтманн в интервью немецкому изданию Kicker рассказал, что остается игроком московского клуба, но пытается договориться с руководством клуба о переходе в другую команду.

«Должен пояснить, что у меня все еще действует контракт с ЦСКА до лета 2023 года. Конечно, хотелось бы снова начать играть как можно скорее, в том числе из-за домашнего чемпионата Европы. К тому времени хочу быть в отличной форме. Надеюсь, скоро появится хорошая возможность присоединиться к какой-нибудь команде, несмотря на то, что в некоторых лигах период подписаний уже истек.

Агент пытается найти хорошее решение моей ситуации с менеджерами ЦСКА. Однако ситуация беспрецедентная и новая для всех», – сказал немецкий бигмен.

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