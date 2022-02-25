Евролига предложит проводить домашние матчи российских команд на нейтральных аренах до конца сезона (BasketNews)

В пятницу Евролига проводит онлайн-встречу с участием всех 18 клубов, на которой обсуждается формат завершающей стадии сезона-2021/22 на фоне событий на Украине.

По информации BasketNews, Евролига намерена предложить проведение домашних матчей российских команд до конца текущего сезона на нейтральных аренах.

В такой ситуации возможным местом проведения домашних игр российских клубов может стать Сербия.

Отмечается, что у клубов Евролиги нет единой позиции по сложившейся ситуации и ее решению, встреча может оказаться непредсказуемой.

Клубы Евролиги ожидают, что руководитель турнира Жорди Бертомеу возьмет на себя лидерские функции и задаст тон собранию.

В четверг Евролига перенесла все матчи российских клубов в 27-м туре.

«Зениту» предстоит провести еще 6 домашних встречи в текущей регулярке Евролиги, ЦСКА – 5, УНИКСу – 4.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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