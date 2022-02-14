Оливер Видин: «У «Зенита» сегодня была лучшая результативность с любых точек»

Главный тренер польской «Зелена-Гуры» Оливер Видин заявил, что одержал заслуженную победу (79:52) в сегодняшнем матче Лиги ВТБ.

«Зенит» играл намного лучше нас и заслужил победу. За последние две недели мы провели 7 игр. Это много.

У «Зенита» сегодня была лучшая результативность с любых точек. А для нас атака издали стала проблемой — сегодня реализовали только 15 процентов трехочковых», – отметил Видин.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие