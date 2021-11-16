Американский баскетболист госпитализирован в тяжелом состоянии после драки в Никосии

Форвард кипрской команды АЕЛ из Лимассола Кори Маниго госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и гематомой, полученными во время драки, которая произошла рано утром в воскресенье возле ночного клуба в Никосии.

По словам команды, жизнь игрока находится вне опасности, но он подключен к аппарату искусственного дыхания и остается в тяжелом состоянии.

В результате драки также пострадали подруга Маниго и его партнер по команде Брэндон Аверетт. Они получили порезы и ссадины на различных частях тела.

По сообщениям кипрских СМИ со ссылкой на полицию, пострадавшие заявили, что подверглись нападению со стороны неизвестных. Инцидент расследуют местные власти.

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