Рэджон Рондо станет свободным агентом

Разыгрывающий «Лейкерс» собирается отказаться от опции продления контракта на сезон-20/21 и стать неограниченно свободным агентом.

Воспользовавшись опцией, Рондо заработает за следующий сезон 2,69 млн долларов.

34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс», став двукратным чемпионом .

Леброн и Дэвис одинаково заслужили MVP, Батлер – народный герой, промах Грина привел к угрозам его семье. Чем запомнится финал-2020

Эти «Лейкерс» – идеальный чемпион для 2020-го. Обсмеянные, списанные, раздавленные – они вернулись, когда их уже никто не ждал