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    Рэджон Рондо станет свободным агентом

    Теги возможные переходы Рэджон Рондо Лейкерс НБА Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо собирается отказаться от опции продления контракта на сезон-20/21 и стать неограниченно свободным агентом.

    Воспользовавшись опцией, Рондо заработает за следующий сезон 2,69 млн долларов.

    34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс», став двукратным чемпионом НБА.

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