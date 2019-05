Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) в финале Евролиги поблагодарил главного тренера .

«Мы заслужили, мы заслужили!

Ты заставил меня гордиться, как и обещал!» – сказал Ватутин.

‘You made me proud, like you promised...’



