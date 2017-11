У Кайри Ирвинга подозрение на сотрясение после случайного удара Бэйнса

Разыгрывающий Кайри Ирвинг вынужден был покинуть площадку на первых минутах матчах с «Шарлотт» (90:87) после случайного удара локтем по голове от одноклубника .

В большом перерыве встречи Ирвинг был отправлен домой. После матча он поздравил команду с победой с помощью текстового сообщения.

У Ирвинга подозрение на сотрясение мозга, однако точный диагноз еще не поставлен. «Селтикс» будут следить за его состоянием.

Kyrie Irving down and bleeding on the court after taking a shot to the face from teammate Aron Baynes. pic.twitter.com/ygNvS1AY6V