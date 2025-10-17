Макс Ферстаппен о шансах на титул: «Надо было побеждать в Сингапуре. Отыгрываем у «Макларена» недостаточно много очков»
Ферстаппен сомневается в шансах на 5-й титул.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не слишком верит в свои шансы опередить гонщиков «Макларена» и выиграть чемпионат этого года.
Ферстаппен отметил, что ситуация выглядела бы несколько иначе, выиграй он Гран-при Сингапура.
«Чтобы надеяться на титул нам нужно было побеждать в Сингапуре. Пока мы отыгрываем у «Макларена» недостаточно много очков.
Да, нас радует [финиш впереди обоих «Макларенов» в Сингапуре] этот момент. Но в конечном счете проблема в том, что мы все равно отыгрываем у соперников слишком мало очков», – рассказал Ферстаппен.
Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?
