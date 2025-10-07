Андреа Стелла о контакте между Норрисом и Пиастри: «В размене позициями не было необходимости»

В «Макларене» высказались об инциденте в Сингапуре.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал контакт между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура .

По радио Пиастри заявил, что обгон был нечестным.

«Очевидно, команда имеет право вмешаться, если понадобится. Мы оценили ситуацию и решили, что в размене позициями не было необходимости. Но мы хотим, чтобы пилоты вполне ясно излагали свою позицию – и именно это Оскар и сделал.

Затем мы провели анализ и посчитали, что мы приняли правильное решение, но часть процесса включает в себя изучение всего после гонки, чем мы займемся в ближайшие дни. Это поможет сделать команду еще сильнее и еще более сплоченной.

Если говорить о контакте между нашими пилотами, то в действительности это следствие того, что произошло между Ландо и Максом [Ферстаппеном, когда они коснулись].

Контакт определенно был, мы изучим его и все обсудим. Но на тот момент мы пришли к выводу, что контакт был результатом другой гоночной ситуации», – отметил Стелла.

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?

