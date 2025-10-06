Тото Вольфф: «У нас ни на мгновение не возникало сомнений в пилотаже Расселла»

Вольфф отметил победное выступление Расселла.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, что команда осталась очень довольна тем, насколько уверенно Джордж Расселл провел Гран-при Сингапура, выиграв гонку.

«В этот раз Расселл контролировал ход гонки и постепенно наращивал свое преимущество, а потом удерживая его, когда Макс Ферстаппен начал понемногу приближаться. И ни на мгновение не возникало сомнений в пилотаже Джорджа – он не допускал излишнего риска.

В этом году Джордж выступает грандиозно. И я не видел в его исполнении ошибок. Хотя сам Джордж и говорил, что некоторые уик-энды ему не удавались, что он мог бы выступить лучше.

Однако подобное бывает с любом гонщиком. Когда гонщик включается, это заметно – болид начинает работать идеально, пилот действует безупречно и полностью контролирует ситуацию. И это становится формулой доминирования. Именно такое выступление мы здесь и увидели», – рассказал Вольфф.

