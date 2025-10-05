  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад»
4

Джордж Расселл: «Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад»

Расселл высказался о своем прогрессе в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» оценил свой прогресс после Гран-при Сингапура 2023 года, когда на последнем круге разбил болид.

«Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад. Вчера [в пятницу в практике] была моя первая авария за весь год. В этом сезоне я больше концентрируюсь на себе. Я лучше понимаю свои пределы.

Дело в том, что на городской трассе достаточно потерять хотя бы 1% концентрации [чтобы ошибиться]. Два года назад я допустил не такую большую ошибку, я просчитался на пять сантиметров – но последствия оказались серьезными.

Так устроены городские трассы. Ни в одном повороте нельзя позволить себе потерять 100-процентную концентрацию. Но в этом и великолепие таких треков», – сказал Расселл.

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoДжордж Расселл
logoМерседес
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Нужно обгонять и стараться прорваться вперед»
5 минут назад
Оскар Пиастри: «Если получится хорошо стартовать, то поучаствую в борьбе за победу»
7 минут назад
Мартин Брандл: «Ферстаппен не может винить Норриса за то, что не выиграл поул»
111 минут назад
Андреа Стелла о слабых пит-стопах Норриса в последних гонках: «Просто совпадение»
13 минут назад
В Сингапуре шел дождь за час до Гран-при
329 минут назадФото
Гран-при Сингапура-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00
3031 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Сила «Ред Булл» в Сингапуре обнадеживает, болид стал более универсальным»
243 минуты назад
Николас Томбасис о критике охлаждающих жилетов: «Команды действовали медленно»
47 минут назад
Макс Ферстаппен о прогрессе Расселла: «Стены в Сингапуре движутся – не знаю, заметили ли вы»
сегодня, 10:19
Гасли и Албон стартуют с пит-лейн на Гран-при Сингапура
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото