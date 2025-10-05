Джордж Расселл: «Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад»

Расселл высказался о своем прогрессе в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » оценил свой прогресс после Гран-при Сингапура 2023 года, когда на последнем круге разбил болид.

«Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад. Вчера [в пятницу в практике] была моя первая авария за весь год. В этом сезоне я больше концентрируюсь на себе. Я лучше понимаю свои пределы.

Дело в том, что на городской трассе достаточно потерять хотя бы 1% концентрации [чтобы ошибиться]. Два года назад я допустил не такую большую ошибку, я просчитался на пять сантиметров – но последствия оказались серьезными.

Так устроены городские трассы. Ни в одном повороте нельзя позволить себе потерять 100-процентную концентрацию. Но в этом и великолепие таких треков», – сказал Расселл.

