Фернандо Алонсо: «Пока не в полной мере доволен машиной – проявляется слишком сильная недостаточная поворачиваемость»
Алонсо оценил пятничные результаты в Сингапуре.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что несмотря на хорошее время круга и высокую скорость хотел бы доработать настройки болида и избавиться от недостаточной поворачиваемости.
«Вероятно, это наша лучшая пятница в сезоне на данный момент. Хотя настоящая проверка нас ждет только в квалификации.
При этом нам еще нужно доработать настройки болида, я пока не в полной мере доволен тем, как он работает. Особенно это касается поведения передней оси. На машине пока проявляется слишком сильная недостаточная поворачиваемость», – рассказал Алонсо.
Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости