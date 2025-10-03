Фернандо Алонсо: «Пока не в полной мере доволен машиной – проявляется слишком сильная недостаточная поворачиваемость»

Алонсо оценил пятничные результаты в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что несмотря на хорошее время круга и высокую скорость хотел бы доработать настройки болида и избавиться от недостаточной поворачиваемости.

«Вероятно, это наша лучшая пятница в сезоне на данный момент. Хотя настоящая проверка нас ждет только в квалификации.

При этом нам еще нужно доработать настройки болида, я пока не в полной мере доволен тем, как он работает. Особенно это касается поведения передней оси. На машине пока проявляется слишком сильная недостаточная поворачиваемость», – рассказал Алонсо.

