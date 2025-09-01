  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «В гонке надеялся на большее, но быстро осознал, что «Ред Булл» не хватает темпа»
0

Макс Ферстаппен: «В гонке надеялся на большее, но быстро осознал, что «Ред Булл» не хватает темпа»

Ферстаппен высказался о борьбе с «Маклареном» в Зандворте.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что остался доволен вторым местом.

Ферстаппен вел активную борьбу с Ландо Норрисом, сумев опередить его на старте, но затем проиграв позицию на более поздней стадии гонки. Тем не менее, Ферстаппен все равно финишировал вторым благодаря сходу Норриса из-за поломки болида.

«Мы согласны на такой результат. Да, в гонке я надеялся на чуть большее, но быстро осознал, что нам просто не хватает темпа. По ощущениям в гонках нам всегда приходится чуть сложнее, если сравнивать со скоростью в квалификации. В основном это связано с особенностями поведения шин [на болиде с пустыми и полными баками], и в данном случае разница тоже была очевидной.

Так что я просто старался держать комфортный для себя темп, что означало, что я больше беспокоился о тех, кто находится позади, чем о борьбе с лидером.

Что касается обгона на старте, то в том повороте на трассе всегда довольно много песка – где-то от середины трассы и до края, но с учетом старта на более мягких по составу шинах я решился на атаку на входе в поворот. Потом мы поравнялись на пути к третьему повороту, и в итоге все закончилось нормально.

И да, я вообще не был уверен в том, что смогу удержать Норриса позади. Но мне хотелось получить удовольствие от гонки. Когда я оказался впереди, то я просто старался держать комфортный для меня темп. И это означало, что в какой-то момент Ландо все равно окажется впереди. Ведь по скорости, как вы могли видеть, «Макларен» по-прежнему находится в другой лиге. Так что не было никакого смысла портить себе гонку, излишне жестко обороняясь, и пытаясь протянуть еще 2-3 круга», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
