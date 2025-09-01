Джереми Кларксон о борьбе Леклера и Расселла: «Срань господня. Вот это настоящие гонки»
Джереми Кларксон отреагировал на борьбу Леклера и Расселла .
Известный британский ведущий Джереми Кларксон высказался о борьбе Шарля Леклера и Джорджа Расселла на Гран-при Нидерландов.
Пилоты «Феррари» и «Мерседеса» пересеклись в 11-м и 12-м повороте: Расселл занял гоночную траекторию, однако Леклер рискнул, пошел по внешней и с небольшим выходом за пределы трассы прошел соперника. Судьи учли обстоятельства и не стали штрафовать монегаска за нарушение границ трека.
«Леклер. Срань господня. Вот это настоящие гонки», – отреагировал на эпизод Кларксон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Джереми Кларксона
