  • Юки Цунода: «Нужно найти баланс между двумя крайностями в настройках болида»
Юки Цунода: «Нужно найти баланс между двумя крайностями в настройках болида»

Цунода доволен первым днем уик-энда в Зандворте.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов, отметив, что ему и команде еще предстоит поработать над оптимизацией настроек болида.

«Мне кажется, что первая практика началась весьма неплохо. Да, ближе к концу произошел небольшой инцидент с вылетом, но такое случается, когда вы стараетесь выжать из болида максимум его возможностей. Да, все прошло не идеально, но теперь мы хотя бы знаем, где находится этот предел возможностей.

Во второй практике мы внесли в настройки машины пару изменений, и все прошло хорошо. При этом темп на длинной дистанции был недостаточно высоким. Зато на короткой дистанции темп, в отличие от первой практики, был отличным.

Так что нам просто нужно найти баланс между двумя этими крайностями, над этим мы и будем работать. Хорошо, что вернувшись с летнего перерыва мы гладко провели первые сессии, это помогает набраться уверенности по ходу уик-энда», – рассказал Цунода.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Ред Булл»
