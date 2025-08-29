Макс Ферстаппен о потере Гран-при Нидерландов: «Буду доволен при условии, что «Зандворт» не заменят очередным городским треком»

Ферстаппен спокойно воспринял потерю домашнего Гран-при Нидерландов.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что не считает большой трагедией то, что Гран-при Нидерландов потеряет место в календаре «Формулы-1» после 2026 года.

При этом Ферстаппен отметил, что спокойно отнесется к замене «Зандворта» на другой автодром в другой стране только при условии, что это не будет очередной трек городского типа.

«Я буду доволен при условии, что «Зандворт» не заменят очередным городским треком. Да, досадно [что Гран-при Нидерландов потеряет место в «Ф-1» после 2026 года], но я все равно ничего не могу с этим поделать. И я горжусь тем, что на протяжении нескольких лет в календаре «Ф-1» находился домашний для меня Гран-при.

Так что за два оставшихся Гран-при нам нужно постараться выжать максимум. И да, «Зандворт» – отличная трасса не только для болидов «Ф-1», так что я еще сюда вернусь», – рассказал Ферстаппен.

