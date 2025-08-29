«Астон Мартин» представил новую машину безопасности

«Астон Мартин» продемонстрировал новый сэйфти-кар «Формулы-1» – Vantage S.

Автомобиль дебютирует на Гран-при Нидерландов . Ранее британская марка поставляла машину безопасности Vantage.

Модель Vantage S оборудована обновленным 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, а также дополнительным аэродинамическими элементами. Мощность мотора – 680 л.с., максимальная скорость машины – 325 км/ч, разгон до 100 км/ч – 3,4 секунды.

Фото: соцсети компании «Астон Мартин» ; соцсети ФИА