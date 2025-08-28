  • Спортс
  • Нико Хюлькенберг о возвращении Переса: «Год вне «Ф-1» мог помочь Чеко перезагрузиться»
Нико Хюлькенберг о возвращении Переса: «Год вне «Ф-1» мог помочь Чеко перезагрузиться»

Хюлькенберг высказался о возвращении Переса в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг согласился с тем, что отчасти лучше других понимает Серхио Переса, который вернется в «Ф-1» в составе «Кадиллака» после годичного перерыва.

У Хюлькенберга в карьере тоже был момент, когда он ушел из «Ф-1» и отсутствовал в чемпионате три года – если не считать двух гонок в 2020 году, когда он подменял других пилотов в «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин»).

«Думаю, что ситуация Чеко немного отличается от моей. Все-таки я провел вне «Формулы-1» довольно много времени. Три года вместо одного у Чеко. Также многое будет зависеть от того, насколько конкурентоспособным окажется болид «Кадиллака».

Но я думаю, что год вне «Ф-1» мог помочь ему перезагрузиться, просто смотреть гонки, сидя дома на комфортном диване. Это довольно интересный опыт. Так что я не уверен, что именно чувствует Чеко, я лишь знаю, что он заряжен и готов к борьбе.

Конечно, я надеюсь, что в следующем сезоне мы [команда «Ауди»] окажемся выше «Кадиллака». Но на самом деле все это лишь догадки. И это касается не только «Ауди» и «Кадиллака». Изменения настолько серьезные, что это полная перезагрузка. А мне не нравится строить догадки на пустом месте, особенно в отношении какой-то конкретной команды», – рассказал Хюлькенберг.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
