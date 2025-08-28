Джордж Расселл: «Хочу побеждать с «Мерседесом» и стать чемпионом. Это главная цель»

Расселл мечтает о титуле в составе «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл уверен, что продолжит выступления в составе немецкой команды и постарается вместе с ней выиграть чемпионат.

Контракт Расселла рассчитан до конца сезона и пока стороны не смогли договориться о новом соглашении.

«У краткосрочных и длительных контрактов есть свои плюсы и минусы. Но на мой взгляд нынешний сезон как ничто другое доказывает, что будущее пилота всегда зависит только от его выступлений.

Цифра, которая стоит в контракте [в графе продолжительности] – это лишь цифра. Хотя я не скрою, что об этом факторе я тоже думаю.

Правда в том, что я хочу побеждать с «Мерседесом». Хочу стать чемпионом. Это моя главная цель – и я надеюсь, что достигну ее именно в составе «Мерседеса ».

С другой стороны, я понимаю, что в следующем году мне уже будет 28 лет. Да, я все еще довольно молод, но в какой-то момент я должен удостовериться, что все идет хорошо и мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, что я буду делать это вместе с «Мерседесом», – рассказал Расселл.

