«Мерседес» показал оранжевую машину безопасности для Гран-при Великобритании
«Мерседес» продемонстрировал особый сэйфти-кар для Гран-при Великобритании.
В Сильверстоуне Бернд Майлендер будет работать за рулем AMG GT Black Series оранжевого цвета.
Немецкая команда также анонсировала особую ливрею с оранжевыми элементами.
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Фото: соцсети Тоби Грюнера
Опубликовал: Михаил Ширяев
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