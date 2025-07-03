«Мерседес» показал оранжевую машину безопасности для Гран-при Великобритании

«Мерседес » продемонстрировал особый сэйфти-кар для Гран-при Великобритании .

В Сильверстоуне Бернд Майлендер будет работать за рулем AMG GT Black Series оранжевого цвета.

Немецкая команда также анонсировала особую ливрею с оранжевыми элементами.

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Фото: соцсети Тоби Грюнера