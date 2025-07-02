Мартин Брандл допускает переход Ферстаппена в «Мерседес»: «Мне кажется, Расселл начинает нервничать. Явно что-то готовится»
Брандл оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Мерседес».
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Макс Ферстаппен действительно может сменить «Ред Булл» на «Мерседес», и заменить в команде Джорджа Расселла.
«Мне кажется, Джордж Расселл начинает нервничать! Он стал немного суетиться. Как говорится, дыма без огня не бывает.
В 2026 году нас ждут огромные, самые крупные изменения технического регламента в истории «Формулы-1». Меняется конструкция и шасси, и двигателей. И можно предположить, что «Мерседес» [с учетом возможностей команды] будет где-то в районе лидеров.
Сможет ли Макс Ферстаппен расторгнуть свой контракт с «Ред Булл»? Что-то явно готовится», – рассказал Брандл.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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