Андреа Стелла: «Норрис не просто взял поул – он взял его в доминирующем стиле»

В «Макларене» восхитились Норрисом после квалификации в Австрии.

Руководитель «Макларена » подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, где Ландо Норрису удалось взять поул. Оскар Пиастри не успел провести финальную попытку из-за желтых флагов, связанных с разворотом Пьера Гасли, и стал третьим.

«Даже в Канаде – после обсуждения уик-энда с Ландо и его инженерами – мы всегда говорили, что у него есть скорость. Когда у него случился контакт со стеной в квалификации, он претендовал на поул. А в гонке он был одним из быстрейших, если не самым быстрым. У него всегда была скорость, нужно было отшлифовать ее реализацию. Местами мы внесли небольшие изменения.

Сегодня я очень горжусь Ландо. Он не просто взял поул – он взял его в доминирующем стиле с весьма примечательным временем круга. Немного жаль, что мы не смогли увидеть, как Оскар поборолся бы за поул – все из-за желтого флага, который помешал ему провести последнюю попытку.

В «Макларене» твердо уверены, что с культурной и мировоззренческой точки зрения мы готовы использовать любую возможность, чтобы стать сильнее и более сплоченными. Таковы были тон и содержание наших разговоров. Думаю, все это поняли – вы можете это видеть на примере слов наших пилотов», – сказал Стелла .

Гран-при Австрии-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

