Оскар Пиастри: «Точно не планирую финишировать третьим в гонке»

Пиастри объяснил третью позицию в квалификации.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри уступил напарнику Ландо Норрису почти 0,6 секунды и стал третьим в квалификации к Гран-при Австрии.

«Дело в том, что я не смог начать [последний круг], вот в чем проблема. Гасли развернулся в последнем повороте, так что я даже не начал второй круг.

Ландо очень быстр весь уик-энд, и это в любом случае был серьезный вызов, но, считаю, нам легко хватало темпа, чтобы оказаться на первом ряду с такой машиной. Всегда обидно, когда даже не получаешь шанс, но мы все равно можем провести хорошую гонку. Иногда это просто не твой день», – заявил австралиец.

Оскар также поделился ожиданиями от воскресенья:

«У нас очень сильный темп в этот уик-энд. Темп «Феррари » также смотрится хорошо – можно сказать, это стало неожиданностью, но у нас все равно будут возможности завтра.

Я не планирую финишировать третьим, это уж точно».

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл квалификацию с преимуществом в 0,5 секунды, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й