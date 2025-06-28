Ландо Норрис о поуле: «Я очень доволен. Надеюсь, мы продолжим в том же духе»

Норрис остался очень рад поулу в Австрии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что остался очень доволен своим кругом, который принес гонщику поул и первую позицию на старте завтрашней гонки.

«У меня получился хороший круг, это уж точно. Моя попытка в третьем сегменте квалификации была хорошей, но я понимал, что если смогу выжать из машины чуть больше на некоторых участках трассы, то смогу улучшить и время на круге. Так и вышло.

Я делал то, что планировал, а когда я планирую что-то сделать и потом делаю это правильно, обычно все заканчивается очень хорошо. Так что да, я очень доволен. Отличная квалификация, да и уик-энд в целом пока складывается для меня очень неплохо. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Сезон длинный, и я сейчас все еще наслаждаюсь этим моментом. Особенно с учетом того, что наиболее трудные моменты на данный момент у меня возникали именно в квалификациях. Так что я очень доволен собой после того, как сумел проехать такой круг, продемонстрировать отличное выступление.

Я очень рад и хочу снова и снова доказывать себе то, что способен на многое. И я надеюсь, что это только начало», – рассказал Норрис.

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