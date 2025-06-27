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Ландо Норрис о темпе «Макларена»: «Ред Булл» подтянется. Ферстаппен не так уж далеко»

Норрис ждет прогресса от «Макларена» в Австрии.

Пилот «Макларена» подвел итоги второй практики Гран-при Австрии.  

«Думаю, ко второй практике команда пошла в правильном направлении при доработке болида. Нужно просто понять, надо ли нам где-то прибавить, или что-то убавить, или остаться в некой середине. Сделать верные шаги в верном направлении. Надеюсь, мы сможем стать еще лучше.

У нас было чуть больше темпа, чем у других – думаю, к нам подтянутся. Макс [Ферстаппен] не так уж далеко, и обычно они [«Ред Булл»] добиваются значительных улучшений в субботу.

Хороший день. Уверен, мы еще улучшим пару моментов. Это не так просто, как кажется. Будет плотная борьба. Всегда так было – и нет повода думать иначе. Мы будем усердно работать, чтобы создать максимально большой отрыв», – сказал Норрис.  

Гран-при Австрии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
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