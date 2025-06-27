Макс Ферстаппен о работе с новым гоночным инженером: «Я давно его знаю, мы хорошо поработали»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что в целом остался удовлетворен работой с новым инженером.
Джанпьеро Ламбьязе, с которым Ферстаппен работает с самого начала, пропускает Гран-при Австрии по личным обстоятельствам. Новым гоночным инженером Макса в связи с этим временно стал Саймон Ренни, который ранее работал гоночным инженером Кими Райкконена в «Лотусе», а также Марка Уэббера и Даниэля Риккардо в «Ред Булл». В последние годы Ренни трудился на базе команды.
«Ну да, сейчас такова ситуация. Все прошло нормально. Мы с Саймоном хорошо отработали. Разумеется, ведь я уже давно хорошо его знаю по работе на другой стороне боксов, и по работе на симуляторе.
Он очень опытный специалист, и очень хороший. Он сразу же взялся за дело, мы хорошо поработали.
В целом день получился довольно простым, у нас не возникло никаких серьезных проблем. Разве что пока нам немного не хватает скорости.
У машины была слишком сильная недостаточная поворачиваемость, и на короткой, и на длинной дистанции. И нам нужно постараться от этого избавиться», – рассказал Ферстаппен.
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