Макс Ферстаппен о работе с новым гоночным инженером: «Я давно его знаю, мы хорошо поработали»

Ферстаппен доволен работой с новым гоночным инженером.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что в целом остался удовлетворен работой с новым инженером.

Джанпьеро Ламбьязе, с которым Ферстаппен работает с самого начала, пропускает Гран-при Австрии по личным обстоятельствам. Новым гоночным инженером Макса в связи с этим временно стал Саймон Ренни, который ранее работал гоночным инженером Кими Райкконена в «Лотусе», а также Марка Уэббера и Даниэля Риккардо в «Ред Булл ». В последние годы Ренни трудился на базе команды.

«Ну да, сейчас такова ситуация. Все прошло нормально. Мы с Саймоном хорошо отработали. Разумеется, ведь я уже давно хорошо его знаю по работе на другой стороне боксов, и по работе на симуляторе.

Он очень опытный специалист, и очень хороший. Он сразу же взялся за дело, мы хорошо поработали.

В целом день получился довольно простым, у нас не возникло никаких серьезных проблем. Разве что пока нам немного не хватает скорости.

У машины была слишком сильная недостаточная поворачиваемость, и на короткой, и на длинной дистанции. И нам нужно постараться от этого избавиться», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?