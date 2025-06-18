Ландо Норрис о столкновении с Пиастри: «Я слишком сильно рисковал, особенно учитывая, что борьбу я вел с напарником»

Норрис извинился за ошибку на Гран-при Канады.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что полностью признает свою вину за столкновение с Оскаром Пиастри на Гран-при Канады , которое привело к сходу британца с дистанции гонки.

По словам Норриса, сейчас он понимает, что ему в принципе не нужно было пытаться провести эту попытку обгона.

«На самом деле я просто не предполагал, что вообще смогу обогнать Оскара по внешней траектории в первом повороте.

Я не должен был вообще идти на этот обгон – полагаю, я сам просто перемудрил. Я подумал, что Оскар начал медленно смещаться вправо, поэтому решил, что у меня может быть возможность и немного свободного пространства, чтобы атаковать слева.

Но я понимаю, что в любом случае слишком сильно рисковал, особенно учитывая, что борьбу я вел со своим напарником по команде. Так что я рад, что с Оскаром ничего не случилось, ну а я поплатился за собственную ошибку», – рассказал Норрис.

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