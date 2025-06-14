Контракт на проведение Гран-при Лас-Вегаса продлен до 2027 года

«Формула-1 » подтвердила продление контракта на проведение Гран-при Лас-Вегаса на два сезона – до 2027 года включительно.

Промоутером этапа является сама серия. Ожидается, что позициям гонки в календаре ничто не угрожает в обозримом будущем.

«Ф-1» вернулась в Лас-Вегас в 2023 году. Ранее в городе состоялись Гран-при Сизарс-пэласа в 1981-м и 1982-м в рамках чемпионата.

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