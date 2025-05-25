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Андреа Стелла о победе Норриса в Монако: «Не хочу думать о переломном моменте»

В «Макларене» прояснили ситуацию внутри команды после этапа в Монако.

Руководитель «Макларена» ответил на вопрос, насколько победа Ландо Норриса в Монако может поменять подход команды к работе с пилотами. Благодаря первому месту Норрис сократил отставание от напарника и лидера чемпионата Оскара Пиастри до трех очков.

«Не хочу думать о переломном моменте. Думаю, путь, по которому мы идем вместе с Ландо, аналогичен пути, по которому мы идем с Оскаром – но они отличаются с точки зрения наших действий, поскольку оба пилота находятся – или находились – в разных фазах и поскольку приходится работать с разными характеристиками и возможностями.

Это путь, который не меняется из-за всего одного этапа. Безусловно, это может сильно помочь в консолидации проделанной работы. [Эта победа] демонстрирует, что когда вы собираете все воедино, хорошо работаете и верите в свое дело, то получаете результат.

Думаю, это может закрепить нашу работу – но, на мой взгляд, нам все еще далеко до конца пути. Что касается Ландо и Оскара, то их талант все еще в начале своего пути. Думаю, это очень увлекательное путешествие», – сказал Стелла.  

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoАндреа Стелла
Гран-при Монако
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
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