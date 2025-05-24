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Формула-2. Монако. Маини выиграл 1-ю гонку, Мини – 2-й, Браунинг – 3-й

Маини опередил соперников в спринте «Ф-2» в Монте-Карло.

Пилот «ДАМС» Куш Маини одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Монако.

Второе место занял гонщик «Премы» Габриэле Мини, третье – Люк Браунинг из «Хайтека». Представитель «Кампоса» Арвид Линдблад пересек финишную черту третьим, но из-за штрафа стал восьмым.

Алекс Данн («Роден») завершил заезд девятым и сохранил лидерство в чемпионате с 66 очками. Браунинг отстает от Алекса на два очка (64), следом располагаются пилот «МП Моторспорт» Рихард Версхор (59), гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли (54) и Линдблад (46).

Формула-2. Монако. Данн выиграл квалификацию, Линдблад стартует 6-м в основной гонке

Опубликовал: Михаил Ширяев
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