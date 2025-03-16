Алекс Албон: «Даже задумывался о попадании на подиум»

Албон остался доволен выступлением на Гран-при Австралии.

Пилот «Уильямса » подвел итоги гонки в Мельбурне, отметив, что команда продемонстрировала хорошее выступление, и за счет погодных условий Алекс получил возможность бороться за самые высокие места. В итоге Албон закончил заезд на четвертой позиции.

«Я даже задумался о возможном попадании на подиум, но на самом деле в таких условиях ты можешь думать только о том, как выжить.

Я очень рад за команду. Мы отлично провели предсезонные тесты в Бахрейне, неплохо провели пятницу и субботу здесь, в Мельбурне. Ну а воскресная гонка стала вишенкой на торте.

Выступать в таких погодных условиях было очень сложно. У нас был хороший темп, и мы сильно смотрелись даже после всех рестартов. Мы многому научились и это было здорово. Борьба была настолько плотной, что справившись с задачей в таких условиях ты получаешь возможность бороться и против топ-команд», – рассказал Албон.

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