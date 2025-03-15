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Лиам Лоусон: «Не должен был вылетать с трассы в квалификации»

Лоусон высказался о провале в квалификации в Мельбурне.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, объяснив причины вылета с трассы и того, что в результате ему не удалось выйти из первого сегмента.

«Мы ожидали тяжелый старт квалификации. Честно говоря, мы ничего и не ждали от первых кругов, мы планировали постепенно наращивать темп по ходу сегмента. Но да, очевидно, что вылет на втором круге испортил наши планы. Последний же быстрый круг складывался хорошо вплоть до последнего сектора, где случилось резкое падение эффективности работы шин. Очевидно, что не пошел нам на пользу и пропуск третьей практики, но да, я не должен был вылетать с трассы в квалификации.

До вылета в 9-м повороте мы шли с опережением графика на 0,5 секунды. И дальше ситуация должна была становиться только лучше.

Машину сорвало в связке 9-10 поворотов, думаю, в тот момент шины начали резко терять в эффективности. Как раз с этой проблемой мы боролись весь уик-энд и тут сказался пропуск третьей практики», – рассказал Лоусон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
Гран-при Австралии
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