Льюис Хэмилтон: «Точно не ожидал, что сегодня окажемся в 0,8 секунды от лидеров»

Хэмилтон высказался о неудачной квалификации в Мельбурне.

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , по результата которой показал лишь восьмое время.

«В целом ощущения хорошие. Я хорошо провел время на трассе. Все в этот уик-энд было для меня впервые. Первые практики в составе «Феррари», первая квалификация. Нужно было очень много работать, чтобы адаптироваться, эта машина очень сильно отличается от всех болидов, на которых я раньше выступал на этой трассе. Но это было интересно. Я точно не ожидал, что сегодня мы окажемся в 0,8 секунды от лидеров, но нам в любом случае нужно будет многое обсудить.

Небольшое отставание от Леклера ? Да, я определенно доволен. Шарль выступает за эту команду уже семь лет, он знает эту машину вдоль и поперек. Нет, не конкретно этот болид, конечно, а общую концепцию и характеристики болида «Феррари», он знаком со всеми инструментами и так далее. Я же пока только изучаю все эти вещи, и то, что в первой квалификации я оказался так близко к нему, меня определенно устраивает. Нужно продолжать работать и выяснить, почему мы так уступили в темпе лидерам.

Завтра нас ждет новое испытание. Я никогда не управлял этим болидом в дождевых условиях. Я даже не видел дождевых настроек, так что сегодня вечером мне предстоит хорошенько из изучить. И завтра меня опять же ждет совсем новый опыт», – рассказал Хэмилтон .

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