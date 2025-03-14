Льюис Хэмилтон: «Говорить о борьбе за поул пока рано»

Хэмилтон продолжает процесс адаптации в «Феррари».

Пилот Скудерии по итогам пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии отметил, что пока не до конца адаптировался за рулем болида «Феррари » и не может говорить о борьбе за самые высокие места.

«На мой взгляд, говорить о борьбе за поул пока немного рано, поскольку я все еще продолжаю учиться управлять этим болидом. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я выложусь на максимуме своих возможностей, и при это я не сильно сам на себя давлю. Стараюсь просто наслаждаться процессом. Мне нужно немного прибавить в темпе. И я знаю, за счет чего. Так что нужно просто выехать на трассу и сделать необходимое.

Я все еще привыкаю к изменениям настроек болида. Здесь у меня нет моих базовых вариантов настроек, как в «Мерседесе», где я провел так много времени. Но я в точности понимаю все изменения.

Я продолжаю работать над тем, чтобы лучше разбираться в доступных мне инструментах. И это интересно, ведь на примере Шарля Леклера я вижу, как он просто знает, что именно ему делать, потому что он уже очень давно выступает за эту команду. Я же пока медленно собираю кусочки пазла», – рассказал Хэмилтон .

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й