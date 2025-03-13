«Ф-1» показала заставку на сезон-2025
«Формула-1» опубликовала ролик, который будет демонстрировать перед каждой гонкой 2025 года.
Первый этап пройдет в Австралии 14-16 марта.
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Видео: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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