«Ф-1» показала заставку на сезон-2025

«Формула-1» опубликовала ролик, который будет демонстрировать перед каждой гонкой 2025 года.

Первый этап пройдет в Австралии 14-16 марта.

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Видео: соцсети «Формулы-1»