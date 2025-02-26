Кристиан Хорнер: «Если Хэмилтон сможет перезагрузиться в новом окружении – он будет претендовать на титул, все всяких сомнений»
Хорнер оценил шансы Хэмилтона на титул.
Руководитель «Ред Булл» признал, что Льюис Хэмилтон будет одним из главных претендентов на победу в чемпионате, если в «Феррари» сможет получить положительный импульс после неудачного сезона в «Мерседесе».
«Я думаю, что если Хэмилтону удастся хорошо стартовать в чемпионате, если команда будет его поддерживать, если Льюис почувствует уверенность в себе – да, он может стать реальным претендентом на титул.
Но я думаю, что очень многое будет зависеть от того, насколько хорошо и насколько быстро он акклиматизируется и сработается с новой командой.
Мы все знаем, на что способен Льюис Хэмилтон, и если оказавшись в новом окружении он сможет перезагрузиться – да, он будет претендовать на титул, вне всяких сомнений», – рассказал Хорнер.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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