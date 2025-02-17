Хуан-Пабло Монтойя: «NASCAR – гонки Трампа, они подходят Америке. В Европе любят чистую борьбу»
Монтойя назвал серию, олицетворяющую Трампа.
Бывший пилот «Формулы-1» и NASCAR Хуан-Пабло Монтойя высказался о сложностях с расширением американского чемпионата.
«[NASCAR] тяжело выйти за пределы США – не думаю, что в Европе это сработает. В Европе скорее любят чистую, отточенную борьбу. NASCAR – более грубая серия.
Людям нравится жесткая борьба, нравится агрессия. Это гонки Дональда Трампа. Они подходят Америке», – заявил колумбиец.
NASCAR. Байрон выиграл «500 миль Дайтоны» во второй раз подряд
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем