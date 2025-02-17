Хуан-Пабло Монтойя: «NASCAR – гонки Трампа, они подходят Америке. В Европе любят чистую борьбу»

Монтойя назвал серию, олицетворяющую Трампа.

Бывший пилот «Формулы-1» и NASCAR Хуан-Пабло Монтойя высказался о сложностях с расширением американского чемпионата.

«[NASCAR] тяжело выйти за пределы США – не думаю, что в Европе это сработает. В Европе скорее любят чистую, отточенную борьбу. NASCAR – более грубая серия.

Людям нравится жесткая борьба, нравится агрессия. Это гонки Дональда Трампа . Они подходят Америке», – заявил колумбиец.

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