Джонни Херберт: «Для Хэмилтона очень важную роль всегда играла мотивация»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюис будет достаточно мотивирован после перехода в новую команду. И что если новый болид «Феррари» получится быстрым, то самому Хэмилтону хватит скорости, чтобы побороться за чемпионский титул.
«Для Льюиса очень важную роль всегда играла мотивация. И зимний перерыв и новое начало с «Феррари» должны пойти ему на пользу. Поскольку из всего того, что он уже успел рассказать в разных интервью, он точно не испытывает нехватки мотивации.
Если «Феррари» предоставит ему хорошую машину, которой хватит скорости для борьбы с любым соперником, у Льюиса определенно будут хорошие шансы выиграть еще один титул», – рассказал Херберт.
Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?
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