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Джонни Херберт: «Для Хэмилтона очень важную роль всегда играла мотивация»

Херберт верит в титул Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюис будет достаточно мотивирован после перехода в новую команду. И что если новый болид «Феррари» получится быстрым, то самому Хэмилтону хватит скорости, чтобы побороться за чемпионский титул.

«Для Льюиса очень важную роль всегда играла мотивация. И зимний перерыв и новое начало с «Феррари» должны пойти ему на пользу. Поскольку из всего того, что он уже успел рассказать в разных интервью, он точно не испытывает нехватки мотивации.

Если «Феррари» предоставит ему хорошую машину, которой хватит скорости для борьбы с любым соперником, у Льюиса определенно будут хорошие шансы выиграть еще один титул», – рассказал Херберт.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoДжонни Херберт
logoФеррари
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