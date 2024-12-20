Кристиан Хорнер о болиде «Ред Булл» 2025 года: «Уверен, команда справится»

Хорнер высказался о работе над болидом 2025 года.

Руководитель «Ред Булл» выразил уверенность в технической компетенции сотрудников, ответственных за работу над новой машиной.

Болид RB21 стал первым в истории команды, в работе над которым вообще не участвовал теперь уже бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи .

Также Хорнер сообщил, что «Ред Булл» покажет изображения новой машины в конце января.

«Это первый болид «Ред Булл», на процесс проектирования которого вообще не влиял Эдриан Ньюи. И команде нужно принять этот вызов.

Уверен, они с этим справятся. У них есть для этого необходимые силы и знания. Посмотрим, как будет выглядеть болид RB21 на презентации в конце января.

Команда отлично поработала, преодолевая некоторые трудности, с которыми мы столкнулись по ходу прошедшего сезона, и добившись улучшения работы болида к концу чемпионата.

У нас был поул в Катаре, поул и победа в Бразилии. Там же мы были конкурентоспособны и в спринте. А также мы выиграли спринт в Остине, в начале финального отрезка выездных гонок», – рассказал Хорнер.

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