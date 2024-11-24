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Ланс Стролл провел Гран-при Лас-Вегаса с поврежденным радио (Тед Кравиц)

Стролл провел гонку в Вегасе без радиопереговоров .

Пилот «Астон Мартин» столкнулся с необычной проблемой по ходу Гран-при Лас-Вегаса, где он финишировал 15-м: у Стролла не работало командное радио.

Об этом после гонки рассказал репортер Sky Sports Тед Кравиц.

«Не знаю, были ли проблемы с работой трансмиссии. Уверен, что шлем был в порядке, но у Ланса всю гонку не работало радио. Это была своего рода проблема, если учитывать, что он стартовал с конца решетки и что ему нужно было потом вернуться на пит-лейн.

Им [команде] приходилось общаться с ним старыми способами – с помощью пит-бордов, чтобы сообщить, когда заезжать на пит-стоп и нажимать на необходимые кнопки», – рассказал журналист.

Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoЛанс Стролл
Тед Кравиц
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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