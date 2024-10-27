Кристиан Хорнер о 18-м месте Переса в квалификации: «Уверен, в гонке он выложится на полную»
Руководитель «Ред Булл» надеется, что Перес проведет хорошую гонку после 18-го места в квалификации к Гран-при Мехико.
«Он говорил, что испытывал трудности с болидом во время торможения и при входе в поворот. Естественно, между временами двух болидов «Ред Булл» большая разница. Для него это большое разочарование, особенно перед домашними трибунами. Но уверен, завтра он выложится на полную.
Думаю, обычно он вполне хорошо выступает в условиях домашнего этапа. Он будет расстроен больше, чем кто-либо, из-за сегодняшнего результата. Надеюсь, завтра в гонке у него все сложится лучше», – сказал Хорнер.
Кристиан также поделился мыслями о втором месте Макса Ферстаппена, чей первый круг в третьем сегменте удалили из-за нарушения границ трассы.
«Думаю, он великолепно справился. Учитывая то, что он многое упустил вчера, он был в проигрышном положении сегодня и все же квалифицировался на первом ряду. На последнем круге ощущалось большое давление из-за проблем с границами трассы на первой попытке.
Конечно, [в такой момент] отчаянно надеешься на то, что не будет желтого флага. Он справился и попал на первый ряд.
Поздравляю Карлоса [Сайнса]. Он был очень быстр на протяжении всего уик-энда – для поула ему хватало обоих кругов. Его будет сложно победить завтра, но мы довольны тем, что стартуем с первого ряда».
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
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