Оскар Пиастри: «Не особо удивлен квалификационной скорости «Макларена»

Пиастри сообщил, что вторая позиция в квалификации не стала сюрпризом.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри поделился мнением о плотной борьбе на Гран-при Азербайджана и втором месте по итогам квалификации.

«Полагаю, я вчера говорил, что мы где-то рядом. Да, не испытываю огромного удивления от того, что оказался тут. Безусловно, мне не казалось, что вчера мы были быстрейшими, но, опять же, между четырьмя топ-командами все так плотно, что не знаешь, кто окажется впереди.

«Ред Булл» выглядел очень быстрым в какие-то моменты, «Феррари », естественно, смотрелась очень хорошо, даже «Мерседес» иногда. Так что да, я изначально считал, что мы в довольно хорошем положении. Не особо удивлен оказаться здесь.

[Последний круг] безусловно, получился не самым чистым: несколько серьезных моментов, пара касаний стены. Я выжимал все что мог и, возможно, переусердствовал в каких-то местах, однако не думаю, что мог завоевать поул, поэтому вполне доволен первым рядом. Надеюсь, завтра получится побороться.

Считаю, что все очень и очень плотно [по гоночному темпу]. По ходу всей практики казалось, что мы, «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл» очень близки. Честно говоря, меня немного удивило, что «Ред Булл » оказался несколько позади в третьем сегменте.

Наш гоночный темп вчера выглядел хорошо, но теперь четыре топ-команды так близки в гонках, что зачастую многое решает квалификация. Так что я уверен в скорости нашего болида, но, безусловно, есть семь других, которые ничуть не медленнее», – заявил Оскар.

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