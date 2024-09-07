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Гельмут Марко: «Ред Булл» не мог повторить предложение «Ауди» Уитли – ни по должности, ни по деньгам»

Марко высказался о переходе Уитли из «Ред Булл» в «Ауди»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, что спортивный директор команда Джонатан Уитли решил продолжить карьеру в «Заубере» / «Ауди», где станет руководителем команды.

«Джонатан Уитли был очень важной частью команды. Наши пит-стопы были ориентиром, но не только это, а в целом – подход, тренировки механиков, взаимодействие с ФИА и так далее.

Но он уже на середине шестого десятка и, конечно, хотел… Он начал как механик, так что у него изумительная карьера, которой можно гордиться. Он хотел получить позицию с более высокими требованиями, и, к сожалению, поступило предложение «Ауди», которое мы не могли повторить – ни по должности, ни по деньгам.

Лично я понимаю его решение воспользоваться шансом, но, разумеется, для нас это потеря. С другой стороны, у нас очень большая команда. Мы готовим молодых специалистов. Мы их учим, так что имеем возможность распределить обязанности Джонатана на нескольких сотрудников. Мы считаем, что справимся с ситуацией», – объяснил австриец в подкасте Inside Line.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФИА
logoЗаубер
logoРед Булл
logoАуди
logoФормула-1
logoГельмут Марко
Джонатан Уитли
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