Как показала себя техника на маршруте в 15 000 км: выдержала ли она все возможные природные условия?

Организаторы международного ралли-рейда прошли 15 000 км по России и Монголии на моторном масле G-Energy. Как показали исследования мобильной лаборатории, в условиях перепробега по экстремальному бездорожью масло сохранило свой ресурс и показало более 20% запаса эксплуатационных свойств.

Исследование моторного масла проходило в рамках разведки с середины апреля по конец мая: экипажи преодолели маршрут высокой сложности по территории России и Монголии, чтобы составить дорожную книгу будущего ралли. Организаторы самостоятельно тестировали и фиксировали препятствия, которые в июле предстоит преодолеть командам гонщиков со всего мира.

На их пути встречались русла рек и острые камни, участки вечной мерзлоты и дюны пустыни Гоби, где машина едва избежала падения с крутого обрыва. Дополнительным испытанием стали палящее солнце днем и заморозки по ночам с температурой ниже нуля.

«Мобильная лаборатория G-Energy обеспечивала безопасность и надежную работу техники в экспедиции, – рассказал Виктор Соколов, организатор международного ралли-рейда. – Эксперты несколько раз на протяжении маршрута брали пробы масла из двигателей, что позволило контролировать состояние автомобилей. С помощью оборудования лаборатории всего по одной капле отработанного масла специалисты производят безразборную диагностику двигателя, что очень ценно для предотвращения серьезных поломок — ведь «в полях» провести полноценный ремонт невозможно».

Моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 было залито в двигатели гражданских внедорожников Toyota Hilux 2016 года выпуска. Финальные замеры показателей работающего масла проводились на отметке в 15 000 км, что в три раза больше рекомендованного автопроизводителем межсервисного пробега в условиях повышенных нагрузок.

Однако разведка проходила под контролем мобильной лаборатории G-Energy, и состояние масла проверялось специалистами. Поэтому, когда на отметке в 5 000 км пробега по пересеченной местности замеры показали, что масло сохранило более 85% изначального ресурса, было решено продолжить путь без замены до достижения «финишной прямой» на 10 000 км. Но позже свои коррективы внесли обстоятельства: снег на трассе в Монголии, наводнение в России. В итоге участники экспедиции проехали в полтора раза больше запланированного расстояния: финальный замер характеристик масла проводился на отметке 15 000 км.





Снижение щелочного числа — показателя запаса моющих, диспергирующих и нейтрализующих свойств масла — по итогам проверки составило всего 33% (при стандартно допустимых 40-50%). Кинематическая вязкость при 100 градусах также осталась в пределах класса SAE 30 – от 9,3 до 12,5 мм2/с. Иными словами, при фактически трехкратном перепробеге масло G-Energy готово работать дальше.

Отличные результаты обусловлены особым составом масла G-Energy F Synth EC 0W-30: его формула усилена магнием и органическим молибденом, которые защищают двигатель от износа. Масло обладает оптимальными вязкостными характеристиками, позволяющими расходовать меньше топлива. Благодаря высокой концентрации полиальфаолефинов в составе, масло имеет низкую испаряемость, и надолго сохраняет моющие и смазывающие качества. Поэтому автовладелец может быть уверен, что масло не потеряет свои свойства, и детали его двигателя не будут изнашиваться даже при серьезных нагрузках.

Фото: Стоян Васев

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