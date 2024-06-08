Чжоу попал в аварию, вызвав красные флаги во второй раз за 2 дня в практике

Теги Гран-при Канады Заубер Формула-1 Чжоу Гуаньюй Авто

Гонщик «Заубера» Чжоу Гуаньюй вновь дошел до контакта с барьерами.

Инцидент произошел в третьей практике перед Гран-при Канады. Чжоу потерял управление во втором повороте и доехал до ограждения.

Сессию прервали красными флагами. Ранее Чжоу попал в аварию в пятничной тренировке и также вызвал красные флаги.

Чжоу врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 1-й практике в Монреале

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5 комментариев
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сарджент из алиэкспресс.
+3
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+3
Ответ Марат Кагин
Была же такая новость уже)
Новостники спортса не первый раз за этим замечены, помню новости про аварию Мика Шумахера в Монако постоянно дублировались
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Это нервы и отсутствие контракта на 2025
+1
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Надо установить компенсации для зрителей, которые планируют свое время, для гонщиков - злостных рецидивистов. Все планы ломают, гадюки ... 😂😂😂
+1
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0
Была же такая новость уже)
+1
-1
0
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