Чжоу попал в аварию, вызвав красные флаги во второй раз за 2 дня в практике

Гонщик « » вновь дошел до контакта с барьерами.

Инцидент произошел в третьей практике перед . Чжоу потерял управление во втором повороте и доехал до ограждения.

Сессию прервали красными флагами. Ранее Чжоу попал в аварию в пятничной тренировке и также вызвал красные флаги.

Чжоу врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 1-й практике в Монреале

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