Чжоу попал в аварию, вызвав красные флаги во второй раз за 2 дня в практике
Гонщик «Заубера» Чжоу Гуаньюй вновь дошел до контакта с барьерами.
Инцидент произошел в третьей практике перед Гран-при Канады. Чжоу потерял управление во втором повороте и доехал до ограждения.
Сессию прервали красными флагами. Ранее Чжоу попал в аварию в пятничной тренировке и также вызвал красные флаги.
Чжоу врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 1-й практике в Монреале
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