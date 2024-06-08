Фернандо Алонсо: «Для вас, ребята, это будет интересный уик-энд, но для нас это будет азартная игра»

Алонсо считает, что в Канаде будет интересная гонка.

Пилот « » подвел итоги пятничных практик Гран-при Канады, которые прошли в смешанных погодных условиях.

«Честно говоря, тут мало что комментировать. Сложная для всех пятница. В первой практике мы проехали не много кругов, во второй тоже. Ни в сухих, ни во влажных условиях круги не прошли хорошо – все ушло в никуда.

Но такие же условия могут быть и во время квалификации и гонки, так что это все равно полезная информация. Нам нужно заняться небольшим анализом данных и быть очень внимательными завтра. Думаю, верное решение [при выборе настроек] может помочь отыграть пять секунд, ошибочное – выбить из гонки», – сказал Алонсо.

У Фернандо также спросили о том, удалось ли команде собрать полезную информацию, учитывая новый асфальт, на что испанец ответил:

«Кажется, все в порядке. Очевидно, трасса не совсем чистая после шторма. Она довольно пыльная, но в то же время на ней ощущается хорошее сцепление, так что я думаю, новый асфальт вполне неплох.

Нам просто нужно протестировать его в более надлежащих влажных условиях, чтобы понять, есть ли здесь аквапланирование или что-то вроде этого. Для вас, ребята, это будет интересный уик-энд, но для нас это будет азартная игра, где нужно угадать, какой комплект шин выбрать и когда. Посмотрим, справимся ли мы».

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й