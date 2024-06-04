Босс «Либерти Медиа» о покупке «Ф-1» у Экклстоуна: «Нам очень повезло, все сложилось лучше, чем надеялись»

В «Либерти Медиа» признали, что компании помогли просчеты Экклстоуна.

Президент «Либерти Медиа» Грег Маффей подвел итоги первых лет после покупки «Формулы-1» у в 2016-м.

В частности, росту серии поспособствовало то, что экс-глава «Ф-1» скептически относился к работе с социальными сетями.

«Если честно, все сложилось даже лучше, чем мы надеялись. Хочется думать, что мы приняли ряд умных решений, но я также считаю, что нам очень повезло.

Была отличная борьба, отличные истории, рассказанные не только Drive to Survive, но и самими пилотами в социальных сетях – мы помогли им открыться, что раньше не было позволено.

Берни заслуживает огромного уважения за то, что он выстроил этот спорт, он невероятный гений. Но все меняется.

И реальность заключается в том, что мы перешли из мира, где ты переживаешь, заплатят ли тебе что-то вещатели, если ты начнешь выкладывать все бесплатно, в мир, где другие виды спорта уже приняли это и позволяют атлетам, участникам становиться важными фигурами в социальных сетях.

То, что это мир открылся, привлекло новых болельщиков и предоставило им куда более прочную связь. И все партнеры-вещатели осознают этот обмен: ты что-то даешь, но получаешь значительно более вовлеченных фанатов. Это огромный плюс и способ увеличить свой бренд, а не уменьшить», – заявил Маффей в подкасте James Allen on F1.

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