Босс «Либерти Медиа» о покупке «Ф-1» у Экклстоуна: «Нам очень повезло, все сложилось лучше, чем надеялись»

Теги Берни Экклстоун Формула-1 Авто

В «Либерти Медиа» признали, что компании помогли просчеты Экклстоуна.

Президент «Либерти Медиа» Грег Маффей подвел итоги первых лет после покупки «Формулы-1» у Берни Экклстоуна в 2016-м.

В частности, росту серии поспособствовало то, что экс-глава «Ф-1» скептически относился к работе с социальными сетями.

«Если честно, все сложилось даже лучше, чем мы надеялись. Хочется думать, что мы приняли ряд умных решений, но я также считаю, что нам очень повезло.

Была отличная борьба, отличные истории, рассказанные не только Drive to Survive, но и самими пилотами в социальных сетях – мы помогли им открыться, что раньше не было позволено.

Берни заслуживает огромного уважения за то, что он выстроил этот спорт, он невероятный гений. Но все меняется.

И реальность заключается в том, что мы перешли из мира, где ты переживаешь, заплатят ли тебе что-то вещатели, если ты начнешь выкладывать все бесплатно, в мир, где другие виды спорта уже приняли это и позволяют атлетам, участникам становиться важными фигурами в социальных сетях.

То, что это мир открылся, привлекло новых болельщиков и предоставило им куда более прочную связь. И все партнеры-вещатели осознают этот обмен: ты что-то даешь, но получаешь значительно более вовлеченных фанатов. Это огромный плюс и способ увеличить свой бренд, а не уменьшить», – заявил Маффей в подкасте James Allen on F1.

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3 комментария
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Ответ Порфирио
Для того чтобы шоу было разнообразным нужно увеличить количество команд. Но ведь ни в какую!
Для того, чтобы шоу было разнообразным, нужна борьба за лидирующие позиции. На людях, которым интересна борьба условного Андретти с условным Хаасом за предпоследнее место, денег не заработаешь вообще. Да и шоу это назвать нельзя
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