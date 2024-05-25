Фернандо Алонсо: «Трафик убил нашу квалификацию. Это Монако, болиды очень большие – они не могут испариться»

Алонсо объяснил провал в квалификации в Монако.

Пилот « » считает, что оказался «в неправильном месте в неправильное время» по ходу квалификации к – и потому стартует 16-м.

«Было очень много трафика – думаю, это убило нашу квалификацию. Я потерял три десятые на выходе из 11 поворота, впереди меня была машина. Затем я потерял еще две десятые в последнем повороте… Там было три болида, начинавших свой круг.

Винить некого, они не могут исчезнуть в самый последний момент. Это Монако, болиды очень большие – они не могут испариться. Сегодня мы оказались в неправильном месте в неправильное время, а в Монако это очень сильно сказывается на результате.

Гонка будет очень тяжелой. Думаю, завтра будет парад машин, но мы ничего не можем с этим поделать. Нужно выполнять свою работу в субботу – мы сегодня не справились с этим, так что нужно лучше постараться в следующий раз», – сказал .

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й

