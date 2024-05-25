Фернандо Алонсо: «Трафик убил нашу квалификацию. Это Монако, болиды очень большие – они не могут испариться»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо объяснил провал в квалификации в Монако.

Пилот «Астон Мартин» считает, что оказался «в неправильном месте в неправильное время» по ходу квалификации к Гран-при Монако – и потому стартует 16-м.

«Было очень много трафика – думаю, это убило нашу квалификацию. Я потерял три десятые на выходе из 11 поворота, впереди меня была машина. Затем я потерял еще две десятые в последнем повороте… Там было три болида, начинавших свой круг.

Винить некого, они не могут исчезнуть в самый последний момент. Это Монако, болиды очень большие – они не могут испариться. Сегодня мы оказались в неправильном месте в неправильное время, а в Монако это очень сильно сказывается на результате.

Гонка будет очень тяжелой. Думаю, завтра будет парад машин, но мы ничего не можем с этим поделать. Нужно выполнять свою работу в субботу – мы сегодня не справились с этим, так что нужно лучше постараться в следующий раз», – сказал Алонсо.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й
 

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Mittermeyer
Он умудрился проиграть Строллу 4 квалификации из 8, 4!!!! Вряд ли в каждой проигранной квале ему мешал траффик.
сделаем вид, что мы не знаем, что ты отъявленый Хейтер Алонсо и ответим тебе, что последние 3 квалы очень подозрительные. и не Лжнс набрал в скорости, он стабильно в районе 11 места. а вдруг Алонсо потерял.
+2
0
+2
Скоро Лэнса продлят, скриньте как говорится)
+1
0
+1
Да, трафик конкретно испортил квалу, особенно когда второй раз был
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Тебе человек все по полочкам раскладывает почему он не прошёл в следующий сегмент, а ты продолжаешь нести ахинею, если ты не веришь Алонсо, посмотри трансляцию, там прям видно как упёрся в трафик 2 раза.
Он умудрился проиграть Строллу 4 квалификации из 8, 4!!!! Вряд ли в каждой проигранной квале ему мешал траффик.
+6
-5
+1
Ответ Mittermeyer
Он умудрился проиграть Строллу 4 квалификации из 8, 4!!!! Вряд ли в каждой проигранной квале ему мешал траффик.
Чудик, он уступил только в одной квале. В других у него были повреждения болида или как здесь трафик. Он в 6 из 7 гонок был впереди Стролла, при чём намного.
+1
0
+1
Ответ Mittermeyer
Монако в очередной раз подтверждает, что старикам больше нет места в Ф1. В каждой паре пилотов, где присутствует значительная разница в возрасте, молодые пилоты всегда в выше, Цунода > Рик, Рассел > Хэмилтон, Ферстаппен > Перес, ну и Стролл > Алонсо. Как бы Алонсо не пыжился, сдвигая границу верхнего потолка возраста, но природу не обманешь, рефлексы и реакцию уже не те, что были в 20+ лет. Пора уступить дорогу молодым
Тебе человек все по полочкам раскладывает почему он не прошёл в следующий сегмент, а ты продолжаешь нести ахинею, если ты не веришь Алонсо, посмотри трансляцию, там прям видно как упёрся в трафик 2 раза.
+5
-5
0
Ответ Mittermeyer
Монако в очередной раз подтверждает, что старикам больше нет места в Ф1. В каждой паре пилотов, где присутствует значительная разница в возрасте, молодые пилоты всегда в выше, Цунода > Рик, Рассел > Хэмилтон, Ферстаппен > Перес, ну и Стролл > Алонсо. Как бы Алонсо не пыжился, сдвигая границу верхнего потолка возраста, но природу не обманешь, рефлексы и реакцию уже не те, что были в 20+ лет. Пора уступить дорогу молодым
Ну да, в прошлом году Алонсо был в Монако 2 в квале и чуть не выиграл гонку. Что с тех пор изменилось? А ничего, кроме возможностей болида. Но переобувщики и хейтеры уже списали Алонсо после пары неудачных гран-при
+1
-1
0
Ответ Ононаоно
Ну да, в прошлом году Алонсо был в Монако 2 в квале и чуть не выиграл гонку. Что с тех пор изменилось? А ничего, кроме возможностей болида. Но переобувщики и хейтеры уже списали Алонсо после пары неудачных гран-при
Как что изменилось? Он состарился за один год. :)) Молодой бы объехал траффик.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий