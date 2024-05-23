Кевин Магнуссен: «Может, ввести в Монако больше квалификационных сессий или спринт»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Авто

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Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен высказался за специальное расписание сессий Гран-при Монако.

«Мы знаем, что в гонках обгонов нет, и это немного странно на фоне других этапов, где хорошая ситуация с обгонами и борьбой. Может, ввести больше квалификационных сессий или спринт, чтобы добавить фактор неожиданности», – сообщил Магнуссен.

Кевин высоко оценивает трек, несмотря на плачевную ситуацию с обгонами:

«Это лучшая трасса для пилотажа, она просто феноменальна – узкие улицы, стены повсюду. Для меня ощущения от управления машиной «Формулы-1» в Монако лучшие в году.

Гран-при Монако – часть «тройной короны», это гонка, победа в какой-то является чем-то особенным. Надеюсь, он останется в календаре».

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1 комментарий
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Что за бред про лучшую трассу для пилотажа ?
А про спринт - вишенка на вершине бреда.
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