Кевин Магнуссен: «Может, ввести в Монако больше квалификационных сессий или спринт»

Магнуссен предложил поменять формат уик-энда в Монте-Карло.

Гонщик « » высказался за специальное расписание сессий Гран-при Монако.

«Мы знаем, что в гонках обгонов нет, и это немного странно на фоне других этапов, где хорошая ситуация с обгонами и борьбой. Может, ввести больше квалификационных сессий или спринт, чтобы добавить фактор неожиданности», – сообщил Магнуссен.

Кевин высоко оценивает трек, несмотря на плачевную ситуацию с обгонами:

«Это лучшая трасса для пилотажа, она просто феноменальна – узкие улицы, стены повсюду. Для меня ощущения от управления машиной «Формулы-1» в Монако лучшие в году.

Гран-при Монако – часть «тройной короны», это гонка, победа в какой-то является чем-то особенным. Надеюсь, он останется в календаре».

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