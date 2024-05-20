Андреа Стелла: «Макларен» берет на себя вину за то, что Пиастри не завоевал подиум»
«Макларен» возложил на себя ответственность за то, что лишил Пиастри трофея.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри квалифицировался вторым, однако начал Гран-при Эмилии-Романьи пятым из-за штрафа. По итогам гонки австралиец стал четвертым.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что ошибка команды в квалификации оказала решающее влияние на результаты заезда.
«Я считаю, Оскар в гонке атаковал изо всех сил. Я говорю так, потому что видел данные и разговаривал с его инженерами по шинам – он пилотировал на пределе в конце заезда. Не думаю, что Оскар мог ехать еще быстрее.
Немного жаль, ведь выступления Оскара вчера (в субботу – Спортс) и по ходу всего уик-энда позволяли завоевать подиум. И мы берем вину на себя, поскольку причина штрафа за блокировку заключается в наших действиях. Дело вовсе не в ошибке Оскара, эту ситуацию создала команда.
Однако я уверен, что у Оскара появятся шансы в будущем», – отметил менеджер.
Оскар Пиастри: «Мы сильно провели первый отрезок – проблема лишь в том, что при этом мы застряли позади Сайнса»
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку с отрывом в 0,7 секунды, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й