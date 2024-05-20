Андреа Стелла: «Макларен» берет на себя вину за то, что Пиастри не завоевал подиум»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

«Макларен» возложил на себя ответственность за то, что лишил Пиастри трофея.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри квалифицировался вторым, однако начал Гран-при Эмилии-Романьи пятым из-за штрафа. По итогам гонки австралиец стал четвертым.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что ошибка команды в квалификации оказала решающее влияние на результаты заезда.

«Я считаю, Оскар в гонке атаковал изо всех сил. Я говорю так, потому что видел данные и разговаривал с его инженерами по шинам – он пилотировал на пределе в конце заезда. Не думаю, что Оскар мог ехать еще быстрее.

Немного жаль, ведь выступления Оскара вчера (в субботу – Спортс) и по ходу всего уик-энда позволяли завоевать подиум. И мы берем вину на себя, поскольку причина штрафа за блокировку заключается в наших действиях. Дело вовсе не в ошибке Оскара, эту ситуацию создала команда.

Однако я уверен, что у Оскара появятся шансы в будущем», – отметил менеджер.

Оскар Пиастри: «Мы сильно провели первый отрезок – проблема лишь в том, что при этом мы застряли позади Сайнса»

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку с отрывом в 0,7 секунды, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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